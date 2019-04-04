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Польша не исключила ядерного удара по РФ в случае войны

Москва, 04.04.2019

Самым верным вариантом в случае «российской агрессии» станет применение западом ядерного оружия, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska.

Он заявил, что США намеривались применить ядерное оружие против СССР еще в ходе Второй мировой войны, чтобы «остановить Красную армию в Польше». Подобный вариант сохраняется до сих пор на случай «угрозы со стороны РФ».

«Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение»,  - заявил Скшипчак, который однозначно считает Россию врагом.

Военный подчеркивает, что ни одна страна Европы не сможет выстоять против российской армии. Именно поэтому Польша якобы вступила в НАТО и так «стремилась разместить на своей территории союзные войска».

«Никто не рассматривает возможность оставить Польшу в одиночестве против России. Это относится как к командованию альянса, так и к американской администрации», — подчеркнул Скшипчак.

Он при этом обеспокоен ослаблением НАТО и потерей альянсом былой эффективности, о чем свидетельствует и  воссоединение Крыма с РФ. Кроме того, Скшипчак уверен, что Россия не обращает особого внимания на укрепление восточного фланга альянса, поскольку это мало изменит ситуацию. Военный считает, что НАТО следует осознать важность Польши, которая в случае войны станет «местом столкновения».

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