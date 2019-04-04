«Он должен заплатить за все»: в Венесуэле начинается уголовный процесс над Гуаидо

В Венесуэле начинается уголовный процесс над Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя временным президентом страны, рассказал в эфире гостелевидения глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

Он уточнил, что процесс будет вести Верховный суд и генеральный прокурор.

Как сообщил, в свою очередь, глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, начало процесса будет означать отзыв парламентской неприкосновенности Гуаидо.

«Правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств. У него будет право на защиту. Правосудие будет исполнено», - рассказал Серпа. Парламентарий отметил, что «самозванец заплатит за все, что он сделал».

«Он должен будет заплатить за предательство родины», - сказал он.

Напомним, 21 января начались массовые протесты в Венесуэле под предводительством Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя временным главой государства.

При этом ряд западных стран признали Гуаидо главой Венесуэлы, а действующий президент этой страны Мадуро назвал его марионеткой США. Легитимного президента поддержали Россия, Китай и ряд мировых государств.