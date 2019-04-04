Piar4you. Советы о том, как попасть в «Тренды YouTube»

В последнее время все чаще можно услышать, что будущее соцсетей за видео. Развитие данного типа контента неоспоримо, многие платформы и социальные сети постоянно вносят правки и изменения, позволяя пользователям уделять все больше времени именно видео, а не другим видам публикации. Видеоблоггеры также не остаются в стороне, и их влияние на общественное мнение растет с каждым днем.

Но также и неоспорим факт жесткой конкуренции в этой сфере. И, как можно догадаться, одной из самых сложных задач для любого блоггера станет попасть в «Тренды» YouTube. Но если Вы думаете, что попадание «В тренды» это только для избранных и самых известных блоггеров, то Вы ошибаетесь. Да, оказаться в этой колонке трудно, но не невозможно. И сегодня мы расскажем Вам, как это можно сделать с помощью сервиса Piar4You.com.

Piar4You.com – компания, занимающаяся продвижением в социальных сетях с упором на работу с Youtube и Instagram. Слаженная команда специалистов, прекрасно знающих свое дело, поможет каждому желающему получить любую активность в социальных сетях, будь то накрутка просмотров youtube , лайки или подписчики Instagram и многое другое. Компания предоставляет вечную гарантию на все виды услуг, а также дает возможность любому желающему бесплатно протестировать свои услуги сразу после регистрации на сайте.

Инструкция по работе с видео для «Трендов» Youtube:

Шаг 1. Хайповая тема. Выбор подходящей темы для Вашего видеоролика – одна из самых важных задач на пути к трендам. В идеале, тема должна: совпадать со сферой Вашей деятельности на YouTube, быть актуальной, быстро набирать популярность в обществе и вызывать интерес пользователей. Для того, чтобы выбрать идеальную тему, Вы можете просмотреть последние новости, текущие обсуждения у популярных блоггеров и недавние события в мире.

Шаг 2. Кликбейтное название. Еще до того, как пользователи посмотрят Ваше видео, они должны на него «клюнуть». Или кликнуть. В любом случае, огромную роль при создании видеоролика для трендов играет именно название. Первые слова, которые увидит пользователь, должны цеплять, интриговать, вызывать острое желание срочно посмотреть, что же находится за превью. Чтобы название было таковым, Вам нужно написать что-то невозможное и невероятное, что-то, во что сложно поверить. Или то, чего они от Вас так долго ждут. Тогда желание кликнуть на Ваше видео возрастет до пределов.

Шаг 3. Оптимизация ролика. И под этими словами мы имеем в виду все – от улучшения качества видео и монтажа до использования правильного описания и тегов. Теги помогут пользователям быстрее найти Ваше видео, описание – заинтересует и удержит их, а хорошее качество и монтаж заставят досмотреть ролик до самого конца.

Шаг 4. Выбрать правильное время для публикации. Выложив видео в то время, когда Ваша аудитория спит, Вы рискуете не попасть в тренды, даже соблюдая все вышеперечисленные правила, ведь самые важное получить активность пользователей как можно раньше, желательно в первые часы после публикации. Прежде чем выкладывать ролик, обязательно проанализируйте время наибольшей активности Ваших подписчиков и потенциальных зрителей и выберите оптимальный вариант. Обычно это то самое время, когда Ваша аудитория скучает перед экраном компьютера или телефона и остро нуждается в чем-то развлекательном и интересном. И вот тут Ваш выход!

Шаг 5. Максимально быстрое получение активности. Существует множество способов получить активность в первые часы после публикации – это и действия подписчиков, и распространение видео через социальные сети, это и просьба о репостах и лайках внутри видео и многое другое. И в такой момент Вам может понадобиться помощь со стороны, но к кому лучше обратиться?

Шаг 6. Выбрать надежный сервис по продвижению. Именно для быстрого набора активности мы можем порекомендовать сервис Piar4You.com. Заказав продвижение в данной компании, Вы надежно получите всю заказанную активность точно в срок и сможете очень быстро достичь нужного результата. Как только Вы начнете получать активность на Ваше видео, оно сразу же начнет подниматься в рейтинге, и его будут видеть все больше и больше людей, тем самым только ускоряя процесс продвижения. Подпитывая все это дополнительной активностью от Piar4You, Вы однозначно увеличите свои шансы на попадание в «Тренды».

Шаг 7. Наблюдать за ростом Вашего канала. После того, как Ваше видео попадет в «Тренды» - важно как можно сосредоточеннее вглядываться в количество Ваших подписчиков и просмотров, ведь на данном этапе их постоянный и продолжительный рост Вам обеспечен. Так зачем ждать, когда Ваше видео станет одним из лучших, если можно своими силами сделать его таким?