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Подлодки России разных поколений померились силами «в бою»

Москва, 04.04.2019

Стратегические атомные подлодки «Александр Невский» и «Рязань» провели учебный бой, в ходе которого отработали атаку и контратаку с применением систем вооружения и гидроакустических средств, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Как сообщает ведомство, после пеленга «противника» «Александр Невский» занял необходимую позицию и нанес «удар» по «вражеской подлодке». По завершении атаки подводный крейсер совершил так называемое послезалповое маневрирование.

В свою очередь, «Рязань» зафиксировала атаку, после чего выполнила маневр уклонения, а после контратаковала.

«Схватка» между субмаринами была спроектирована таким образом, чтобы уровнять шансы на победу этих двух подлодок, относящихся к разным проектам и поколениям.

В Минобороны добавили, что наблюдать за «противостоянием» таких разных машин в учебном бою очень интересно и полезно с точки зрения  совершенствования тактических схем.

Обе АПЛ входят в состав Тихоокеанского флота России: атомный подводный крейсер 4-го поколения «Александр Невский» относится к проекту 955 «Борей» и спущен на воду в 2010 году.

Его временный «оппонент», -  атомная ракетная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар» - К-44 «Рязань» состояла на службе СССР с 1982 года. После модернизации в 2011 году вернулась на службу в состав Тихоокеанского флота РФ.

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