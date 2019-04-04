Подсчитаны потери Крыма от «украинской оккупации»

Материальный ущерб в размере 1,5 триллиона рублей был нанесен Крыму за период нахождения полуострова под юрисдикцией Украины. Сумму убытков озвучил депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

Анализ был сделан по обращению спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, который в марте текущего года поручил проанализировать материальные потери Крыма в составе Украины.

Думец подчеркнул, что долги можно взыскать с Украины или ее европейских «партнеров».

«Через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это», – заявил спикер.

Козенко подчеркнул, что за 23 года жители Крыма ежегодно теряли 690 млрд рублей в виде недополученной выгоды, которую можно «приравнять к убыткам». Это без учета морального ущерба, который нанесен полуострову за «годы украинской оккупации», заключил парламентарий.

Уточняется, что доходы Крыма под юрисдикцией Украины по курсу 2014 года составляли 22 млрд рублей в год, в 2018 году бюджет полуострова составил 54,8 млрд. рублей, то есть в два раза больше.