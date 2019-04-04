Алексей Рогозин собрался на выход

Непосредственным поводом для таких перестановок стало решение госкорпорации «Ростех» сократить количество топ-менеджеров как в самой ОАК, так и во входящих в ее структуру холдингах. «В рамках структурного анализа работы ОАК было выявлено избыточное количество руководителей различного уровня. Именно поэтому и дана такая рекомендация» -- заявили в «Ростехе».

Не секрет, что после поглощения ОАК в конце прошлого года численность персонала авиационного кластера «Ростеха» (в который входят также «Вертолеты России», «Технодинамика», ОДК и КРЭТ) достигла 293 тысяч человек и превысила суммарное количество работников Airbus и Boeing вместе взятых. Но при этом ни по финансовым показателям, ни по производительности труда укрупненная структура даже близко не может с ними сравниться. Ее суммарная выручка после присоединения ОАК выросла более чем в полтора раза и превысила 17,7 млрд долларов. Но это все равно примерно в четыре-пять раз меньше, чем у грандов мирового авиастроения. Еще хуже обстоят дела с производительностью труда. У нашей авиастроительной корпорации она составляет примерно 71 тыс. долларов на человека, тогда как у Boeing – 663 тыс. долларов, а у Airbus – 577 тыс. долларов. Правда, в самом авиационном кластере «Ростеха» производительность труда еще ниже -- всего 60 тыс. долларов в пересчете на одного сотрудника.

При этом едва ли не самое слабое звено в ОАК – это как раз дивизион военно-транспортной авиации, и, в том числе, сам концерн «Ил». Там работает в общей сложности около 27 тысяч человек, а выручка на одного сотрудника не дотягивает и до 40 тысяч долларов в год. Но самое главное то, что концерн почти не производит новых самолетов. Буквально полторы недели назад сам Алексей Рогозин в беседе с журналистами прямо сказал, что за последние 4 года на его предприятиях по сути не выпущено ни одной серийной машины. Правда, после этого, «Ильюшин» все-таки передал ВКС России первый серийный Ил-76МД-90А. Еще две таких же машины находятся в Ульяновске и ждут пока их примет комиссия ВКС. Тем не менее, концерн все-таки сорвал срок выполнения государственного оборонного заказа на несколько месяцев, что вызвало резкую критику со стороны вице-премьера по ВПК Юрия Борисова.

Как заявил сам Борисов, теперь на заводе «Авиастар-СП» введено ручное управление – его осуществляет специальная комиссия Минпромторга и Минобороны. Именно недовольство вице-премьера работой подчиненных Алексея Рогозина и привело к вопросу о необходимости кадровых перестановок. Причем главе концерна «Ильюшин» не помогло даже то, что Воронежский авиазавод буквально на днях впервые поднял в воздух новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Эта машина создавалась почти 15 лет и пережила уже несколько руководителей «Ильюшина». Здесь просто нельзя не сказать о том, что никаких претензий к Рогозину ни со стороны его прямого начальника – гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, ни с стороны главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова не высказывалось. И это легко объяснимо.

Алексей Рогозин пришел на пост главы «Ильюшина» лишь два года назад как антикризисный менеджер и несмотря на серьезные технологические и финансовые трудности все-таки смог запустить производственный процесс. Уже точно известно, что в нынешнем году на заводе в Ульяновске будет выпущено в общей сложности шесть самолетов, а в следующем – семь. Наконец, начиная с 2021 года это предприятие выйдет на выпуск 12 машин ежегодно. Что же касается Ил-112B, то этот самолет пока не соответствует техническому заданию Минобороны – он весит как минимум на 1,5 тонны больше, чем нужно и не может с полной нагрузкой (5 тонн) преодолеть расстояние в 1200 км. Но уже второй летный экземпляр, который строится сейчас на заводе в Воронеже, недостатков, присущих первому прототипу, будет лишен. Правда, прежде чем Ил-112B пойдет в серию пройдет еще как минимум 5-6 лет. Но очевидно, что военных такие темпы вряд ли устроят. А значит, Юрий Грудинин должен будет резко интенсифицировать этот процесс.

Не вызывает никаких сомнений, что «Ильюшин» лишь первая структура, которую решило оптимизировать руководство «Ростеха». Уже известно, что такая же участь в самое ближайшее время постигнет дивизион гражданской авиации ОАК, куда входит корпорация «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Эти компании сейчас находятся в процессе слияния. И их персонал также ждет серьезная оптимизация. Прежде всего она коснется маркетинговых служб, выставочных отделов и департамента PR. Уже известно, что новым вице-президентом ОАК по этому направлению в ближайшие дни будет назначен директор департамента авиапромышленности Минпромторга Равиль Хакимов. Ему предстоит не только сократить избыточные рабочие места в Москве и Иркутске, но и запустить в серийное производство новый пассажирский лайнер МС-21, а также создать новую модификацию SSJ100.