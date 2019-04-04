Российские дороги теперь не только железные, но и цифровые

Группа компаний 1520 купила российское подразделение канадской Bombardier — глобального производителя интеллектуальных систем железнодорожной автоматики и механики. Сделка даст российским компаниям доступ к передовым технологиям для цифровизации российских железных дорог и независимость от иностранных поставщиков. Для Группы 1520 это диверсификация производства и выход на новый высокотехнологичный рынок. Сделка делает портфель ее услуг еще более широким и комплексным.

ГК 1520 — один из крупнейших российских холдингов, участвующих в реализации крупнейших проектов ОАО РЖД, главные компетенции которого сосредоточены в сфере проектирования и строительства железных дорог, а также производства оборудования железнодорожной автоматики и телемеханики. География деятельности — все пространство русской железнодорожной колеи шириной 1520 мм, от Балтики до Тихого океана. На предприятиях группы работает свыше 17 тыс. человек. ГК 1520 участвует во всех знаковых инфраструктурных проектах в Российской Федерации: от модернизации Восточного полигона — Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до развития Московского транспортного узла, так что приобретение новых компетенций — это не только залог того, что все стройки будут выполнены в срок с применением лучших технологий, но и диверсификация российской промышленности, защита от санкций и свой вклад в национальный проект «Цифровизация российской экономики». Кроме того, приобретение этого актива позволит ГК 1520 увеличить количество сервисных центров по обслуживанию систем железнодорожной автоматики и телемеханики в России и ближнем зарубежье, обеспечивая комплексные решения в рамках контракта жизненного цикла.

Европейский путь

Необходимость модернизации не только самой железной дороги, но и системы управления ею осознавали еще в Советском Союзе. В 1980-е — начале 1990-х прорабатывались идеи внедрения систем микропроцессорной централизации (МПЦ), которые к тому времени успешно работали в ряде европейских стран. МПЦ имела ряд преимуществ перед советскими системами. Это как переход от ламповых компьютеров к кремниевым: МПЦ занимала меньше места, позволяла управлять многими станциями и перегонами с одного рабочего места, обеспечивала большую безопасность движения составов. Она стала фундаментом создания единой интегрированной системы управления перевозками.

Однако уже в 1980-е специалисты РЖД понимали, что за вычислительной техникой в логистике будущее и, когда она будет внедрена, все разработанные в стране технические требования, стандарты, протоколы придется менять. И в этом вопросе разработки европейских производителей опережали отечественные. Поэтому было решено заняться трансфером технологий. В 1995 году была образована рабочая группа, которая занималась выбором МПЦ в Европе для внедрения ее на отечественных железных дорогах.

В итоге выбор пал на систему МПЦ EBILock 950 европейского подразделения компании Bombardier Transportation (в то время компания называлась ABB Signal), а уже через год было решено адаптировать их системы для российских дорог. Было создано совместное предприятие ООО «АББ Сигнал», которое в дальнейшем было переименовано в ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Это первое совместное предприятие в области цифровизации железных дорог в России. Компания дала России доступ к современным технологиям и возможность обучения отечественных специалистов, а кроме того, обеспечила заказами отечественную промышленность — электротехнические заводы, на базе которых можно было производить собственное оборудование.

Имея свою мощную производственную базу, умноженную на опыт европейских компетенций, с 2000-х годов российские промышленники постепенно внедряли цифровые технологии на железных дорогах. Первой стала станция Калашниково Октябрьской железной дороги, после чего систему МПЦ внедрили еще более чем на 400 станциях. Это более 9500 стрелок и 1748,5 км интегрированной автоблокировки на 16 железных дорогах — филиалах ОАО РЖД и во многих странах, объединяющих пространство колеи 1520 мм: Белоруссии, Украине, Казахстане, Латвии, Литве, Туркменистане, Азербайджане и Узбекистане, а также в Монголии.

Полная независимость

Через создание совместного предприятия европейцы вышли на самый крупный в мире железнодорожный рынок, однако контроль над технологиями отдавать не хотели. Долгие годы РЖД распоряжались лишь 40-процентной долей в совместном предприятии «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», остальные 60% принадлежали европейскому подразделению «Бомбардье Транспортейшн». Стоит отметить, что российское подразделение являлось центром компетенций компании Bombardier Transportation. В нем были разработаны уникальные решения для повышения кибербезопасности железных дорог, что в наши дни особенно актуально.

После двадцатилетнего сотрудничества в области цифровизации железных дорог отечественные инженеры решили, что готовы к самостоятельному плаванию, и могут импортозаместить передовые технологии, обеспечив при этом безопасность движения пассажирских и грузовых составов. Да и что греха таить, эти технологии будут использоваться при строительстве высокоскоростных магистралей. Пока есть возможность приобрести технологии, которые могут попасть в санкционный список, надо этим пользоваться.

«Помимо современных микропроцессорных систем управления движением поездов на всей сети железных дорог мы получили ряд новых компетенций в модернизации и развитии железнодорожных линий для промышленных предприятий. Например, система управления Interflo 150 специально разработана для эксплуатации поездов в индустриальных условиях. Группа компаний также приобрела уникальное технологическое решение — комплексную систему интервального регулирования на базе радиоканала, на сегодняшний день не имеющую аналогов у конкурентов. Над российскими инфраструктурными проектами, реализацией которых занимается наша группа компаний, будет трудиться высококвалифицированный научно-технический персонал разработчиков международного класса и сотрудников-экспертов, имеющих опыт реализации крупных зарубежных проектов в Узбекистане, Монголии и Казахстане», — рассказывает генеральный директор ГК 1520 Алексей Крапивин.

По словам заместителя генерального директора ГК Павла Середы, покупка дала импульс созданию в структуре группы объединенного инженерного и IT-центра разработки систем автоматики и телемеханики для железных дорог, а также возможность создания крупнейшей сети сервисных центров. «Сделка позволит нам развивать сеть сервисных центров в Российской Федерации и ближнем зарубежье, обеспечивая комплексные решения в рамках контракта жизненного цикла. Таким образом, мы будем осуществлять сервисное обслуживание и ремонт продукции на протяжении всего периода эксплуатации, что значительно сократит стоимость реализации проектов», — сообщил он.

На сегодняшний день в группе 15 сервисных центров, в этом году планируется запустить еще девять.