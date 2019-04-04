Курс доллара: рубль повел себя неожиданно

Курс доллара нейтрально торгуется на открытии сессии четверга - 65,23 рубля, курс евро вырос на 3 копейки - 73,30 рубля. Рубль практически проигнорировал вчерашние новости о внесении законопроекта о новых санкциях в США, который предусматривает меры против крупнейших банков и госдолга РФ. В среду курс доллара лишь слегка вырос после новостей из США о перспективе введения новых санкций, а затем вернулся к уровню 65,23 рубля. Аналитики ожидали, что реакция рубля на подобные новости будет резко негативной.

В пользу рубля пролжают играть высокие цены на нефть снижение объемов покупки валюты в апреле, о чем ранее сообщил Минфин.

Вместе с тем, большинство аналитиков ожидают роста курса доллара из-за сокращения в ближайшее время платежного баланса и актуализации в том или ином виде санкций против РФ.