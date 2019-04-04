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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА LEXUS ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 60 000 ЧАСОВ О ВЫЖИВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Москва, 04.04.2019
Как правило в Западном мире считается, что для превращения в эксперта той или иной области, человеку в среднем требуется 10 000 часов учебы. А вот в Японии вы не будете считаться мастером своей профессии, если потратили на оттачивание собственных навыков менее 60 000 часов. Для этого потребуется работать по 8 часов ежедневно на протяжении 250 дней в году в течение 30 лет.
#Hi-END
  • СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА LEXUS ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 60 000 ЧАСОВ О ВЫЖИВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Захватывающий документальный фильм открывает дверь в мир Такуми – японских мастеров наивысшего класса. Мировая премьера кинокартины с великолепной операторской работой и глубоким сюжетом, созданной режиссером документального сериала «От шефа» (Chefs Table) Клеем Джетером для бренда Lexusсостоится 19 марта 2019 года на канале Prime Video в сервисе частных публикаций Prime Video Direct 
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В фильме «Такуми – 60 000 часов борьбы за мастерство человека» показаны четыре японских мастера, посвятивших жизни своему ремеслу. В картине снялись шеф-повар-обладатель двух звезд Мишлен, мастер традиционной резьбы по бумаге, мастер-эксперт по изготовлению автомобилей и плотник одной из старейших строительных компаний в мире.  
 
Документальный фильм, премьера которого состоялась на кинофестивале DOC NYC в Нью-Йорке, уникален тем, что средство коммуникации в нем также является и сообщением. Также на экраны выйдет расширенная полнометражная версия фильма длиной 60 000 часов, в которой будут показаны постоянно повторяющиеся сцены ключевых действий каждого мастера Такуми, отражающие часы, дни и годы, затраченные на оттачивание мастерства. 
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В фильме с закадровым голосом бывшего Директора Британского музея Нила Макгрегора и с интервью мировых экспертов в области ручной работы и искусственного интеллекта, ставится вопрос: как мы будем ценить и сохранять искусство, созданное человеком, если одновременно проектируем технику, способную работать точнее и быстрее чем люди? 
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«Мы живем в такое время, для которого настолько характерен дефицит внимания, что у всех нас возникает ощущение нехватки времени, - говорит Нора Аткинсон, куратор ремесленного искусства Смитсоновского музея американского искусства. – Поэтому тысячи часов, которые в действительности необходимы для становления искусного мастера, являются опытом, через который проходят лишь немногие художники». 
 
По прогнозам к 2050 году машины будут способны превзойти человека буквально в каждой сфере*. «Мы находимся в центре экспоненциального прогресса», - рассказывает автор книги «Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы» Мартин Форд. Он добавляет, что никогда ранее темп развития не был настолько интенсивным. «Мы увидим, что ближайшие 10 лет будут соответствовать 10 000 лет прогресса». 
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Исчезнут ли вещи, созданные человеком, когда искусственный интеллект превзойдет наши возможности? Или этот фундаментальный элемент нашей культуры выживет и станет ценится еще больше прежнего? В этом документальном фильме показано, как выглядит длинная дорога к совершенству в мире, который постоянно ищет кратчайший путь. 
 
 «Суть Такуми заключается в обретении возвышенного понимания нюансов того или иного искусства, - рассказывает мастер-резчик по бумаге Нахоко Кодзима, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме. – Чтобы сконцентрироваться и тратить бесконечные часы на одну деталь, а потом продолжать работу, требуется освободить разум и одновременно сфокусироваться. В определенном смысле это просто невозможно, если человек все еще нарабатывает тот или иной навык».  
 
«Концепция Такуми в материальном, и в философском смысле стала сердцем бренда Lexus с момента его появления 30 лет назад, - говорит глава подразделения развития глобального бренда Lexus International Спирос Фотинос. – Наши мастера Такуми тратят более 60 000 часов (более 30 лет) на развитие и совершенствование своего  мастерства. В честь юбилея нашего бренда, мы решили показать на пленке суть Такуми и их путешествие длиной в 60 000 часов».  
 
На сайте https://takumi-craft.com/ru/ru зрители могут насладиться 54-минутной версией или целиком посмотреть весь фильм длительностью 60 000 часов, чтобы проникнуться уровнем приверженности и самоотдачи, необходимым для достижения уникального мастерства.   
 
Документальный фильм, созданный лондонским агентством The&Partnership, будет доступен на сервисах Amazon Prime VideoAmazon InstantGoogle Play и iTunes.
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