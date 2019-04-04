СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА LEXUS ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 60 000 ЧАСОВ О ВЫЖИВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Захватывающий документальный фильм открывает дверь в мир Такуми – японских мастеров наивысшего класса. Мировая премьера кинокартины с великолепной операторской работой и глубоким сюжетом, созданной режиссером документального сериала «От шефа» ( Chef ’ s Table ) Клеем Джетером для бренда Lexus , состоится 19 марта 2019 года на канале Prime Video в сервисе частных публикаций Prime Video Direct .

В фильме «Такуми – 60 000 часов борьбы за мастерство человека» показаны четыре японских мастера, посвятивших жизни своему ремеслу. В картине снялись шеф-повар-обладатель двух звезд Мишлен, мастер традиционной резьбы по бумаге, мастер-эксперт по изготовлению автомобилей и плотник одной из старейших строительных компаний в мире.

Документальный фильм, премьера которого состоялась на кинофестивале DOC NYC в Нью-Йорке, уникален тем, что средство коммуникации в нем также является и сообщением. Также на экраны выйдет расширенная полнометражная версия фильма длиной 60 000 часов, в которой будут показаны постоянно повторяющиеся сцены ключевых действий каждого мастера Такуми, отражающие часы, дни и годы, затраченные на оттачивание мастерства.

В фильме с закадровым голосом бывшего Директора Британского музея Нила Макгрегора и с интервью мировых экспертов в области ручной работы и искусственного интеллекта, ставится вопрос: как мы будем ценить и сохранять искусство, созданное человеком, если одновременно проектируем технику, способную работать точнее и быстрее чем люди?

«Мы живем в такое время, для которого настолько характерен дефицит внимания, что у всех нас возникает ощущение нехватки времени, - говорит Нора Аткинсон, куратор ремесленного искусства Смитсоновского музея американского искусства. – Поэтому тысячи часов, которые в действительности необходимы для становления искусного мастера, являются опытом, через который проходят лишь немногие художники».

По прогнозам к 2050 году машины будут способны превзойти человека буквально в каждой сфере*. «Мы находимся в центре экспоненциального прогресса», - рассказывает автор книги «Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы» Мартин Форд. Он добавляет, что никогда ранее темп развития не был настолько интенсивным. «Мы увидим, что ближайшие 10 лет будут соответствовать 10 000 лет прогресса».

Исчезнут ли вещи, созданные человеком, когда искусственный интеллект превзойдет наши возможности? Или этот фундаментальный элемент нашей культуры выживет и станет ценится еще больше прежнего? В этом документальном фильме показано, как выглядит длинная дорога к совершенству в мире, который постоянно ищет кратчайший путь.

«Суть Такуми заключается в обретении возвышенного понимания нюансов того или иного искусства, - рассказывает мастер-резчик по бумаге Нахоко Кодзима, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме. – Чтобы сконцентрироваться и тратить бесконечные часы на одну деталь, а потом продолжать работу, требуется освободить разум и одновременно сфокусироваться. В определенном смысле это просто невозможно, если человек все еще нарабатывает тот или иной навык».

«Концепция Такуми в материальном, и в философском смысле стала сердцем бренда Lexus с момента его появления 30 лет назад , - говорит глава подразделения развития глобального бренда Lexus International Спирос Фотинос. – Наши мастера Такуми тратят более 60 000 часов (более 30 лет) на развитие и совершенствование своего мастерства. В честь юбилея нашего бренда, мы решили показать на пленке суть Такуми и их путешествие длиной в 60 000 часов».

На сайте https://takumi-craft.com/ru/ru зрители могут насладиться 54-минутной версией или целиком посмотреть весь фильм длительностью 60 000 часов, чтобы проникнуться уровнем приверженности и самоотдачи, необходимым для достижения уникального мастерства.