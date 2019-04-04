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Войска Хафтара приближаются к Триполи

Москва, 04.04.2019
#Война в Ливии
  • Войска Хафтара приближаются к Триполи

AP/TASS

Президентский совет Ливии привел все свои вооруженные формирования и силовые структуры в состояние боевой готовностиПремьер-министр признанного международным сообществом Правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж объяснил эту меру «необходимостью противодействия направленным на дестабилизацию безопасности угрозам»И хотя Сарадж не назвал эти угрозы, к ним, очевидно, относится Ливийская национальная армия (LNA) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Штаб Хафтара как раз объявил о переброске воинских частей на запад страны, где он собирается проводить операцию по очистке западных областей от террористов. Не исключено, что этими «террористами» Хафтар считает боевиков разнообразных милиций в Триполи и окрестностях, которые формально подчиняются Сараджу и которые недавно заключили соглашение о создании широкой коалиции. Какова бы ни была цель переброски войск на запад, Президентский совет решил подготовиться к самому неблагоприятному сценарию развития событий, в котором отряды маршала Хафтара попытаются захватить ливийскую столицу. Сарадж также призвал силы Хафтара «прекратить использовать язык угроз». 

Очередное обострение ситуации в Ливии происходит за полторы недели до международной конференции под эгидой ООН, которая должна открыться 14 апреля. Участники конференции будут в который уже раз искать способы окончания гражданской войны в Ливии. На конференции может быть также названа дата парламентских выборов, которые уже много раз откладывались и переносились. 

По словам пресс-секретаря LNA Ахмеда аль-Мисмари, авангард войск Хафтара достиг Гарьяна, расположенного в 100 км южнее Триполи. Гарьян – один из немногих городовкоторые контролирует Президентский советНедалеко от городка Асабиярасположенного в 10 км от Гарьяна, произошел первый бой, в результате которого погиб как минимум один человек. 

Наверняка не случайно наступление на Гарьян совпало по времени с приездом в Триполи Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который прилетел помогать организовать конференцию. В феврале Сарадж и Хафтар встречались в Абу-Даби. Прошли переговоры о создании еще одного правительства национального единства. Международное сообщество надеялось, что стороны нашли компромисс и что наступления LNA на Триполи, о котором говорят уже несколько месяцев и которое может привести к самым кровопролитным за восемь лет гражданской войны боям, не будет. Возможно, маршал Хафтар и не собирается захватывать Триполи, а хочет запугать противника своей мощью и заодно проверить его силу. В любом случае маршал хочет, чтобы к началу конференции под его контролем находилось как можно больше территории на западе страны. Это усилит его позиции на конференции. Но с другой стороны, LNA да и сам Хафтар неоднократно заявляли, что их конечной целью является Триполи. 

Приближение отрядов Халифы Хафтара может привести к широкомасштабным боевым действиям между двумя главными силами Ливии, которых до сих пор удавалось избежать. Занятие Гарьяна, по мнению наблюдателей, вполне может стать той красной чертой, нарушение которой приведет к вспышке гражданской войны.  

  

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