Умер режиссёр Георгий Данелия

В Москве на 89-м году жизни скончался прославленный советский и российский режиссёр Георгий Данелия. Ещё в феврале из-за воспаления лёгких он был госпитализирован в одну из столичных клиник, лежал в реанимацию, где медики временно ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Послоеднее время состояние его здоровья резко ухудшилось и 4 апреля великого отечественного кинорежиссёра не стало.

О месте и времени похорон Данелия будет объявлено позже.

Наша справка

Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, публицист. Народный артист СССР (1989). Награждён Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, «Знаком почёта», был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском «Кинотавре» и других. Является лауреатом премий «Золотой Орел», «Ника».

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Именно этому фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах. В 1967-1970 годах создал несколько миниатюр для сатирического журнала «Фитиль». Самый известный сюжет — «О пользе алкоголя» (1974) с участием актёра Евгения Леонова.

Наибольшую популярность ему принесли такие культовые фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!» и многие другие. Данелия увлекался живописью, графикой, музыкой, собрал коллекцию барабанов.