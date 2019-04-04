В Египте обнаружили разграбленные гробницы времён первых фараонов

В некрополе Саккара – одном из самых древних некрополей Египта, который является местом упокоения большого числа фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи третьей династии Древнего Царства – археологи обнаружили усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара. Внутри усыпальницы, предположительно, ранее находился известковый саркофаг, который полностью опустошили древние грабители.

При этом археологи раскрыли одну из самых больших тайн, связанных с историей правления этого фараона. Египтологи, несмотря на десятки лет непрерывных раскопок до последнего времени не знали имени супруги правителя.

Ответ на данный вопрос удалось найти у одной из стен пирамиды Джедкара, где когда-то находился его погребальный храм, а также несколько других построек. Здесь археологи обнаружили вход в ранее неизвестную усыпальницу, которая принадлежала одному из сановников фараона по имени Хуви.

Несмотря на то, что его гробница была разграблена ещё в древности, учёным удалось найти внутри неё большое число артефактов, в том числе отлично сохранившиеся фрески, а также мумию самого чиновника. По своей структуре, его усыпальница очень похожа на то, как были устроены погребальные камеры в пирамидах фараонов пятой династии, что говорит об очень высоком социальном статусе Хуви.

Здесь же была обнаружена колонна, раскрывшая природу одной из безымянных пирамид и храма на территории погребального комплекса Джедкара. Все они оказались связаны с гробницей королевы Сетибхор, которая и оказалась супругой Джедкара. При этом, как и усыпальница Хуви, гробница этой королевы была разграблена, а её мумия не сохранилась или пока не была найдена.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Каира археологи обнаружили уникальный саркофаг и мумии возрастом 4 тыс. лет.