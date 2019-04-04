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В ЕС прокомментировали решение парламента Венесуэлы о снятии иммунитета с Гуаидо

Москва, 04.04.2019

Федерика Могерини – верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – заявила, что ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо. По её мнению, это нарушает конституцию Венесуэлы, передаёт РИА Новости.

«Мы отвергает решение непризнанного Национального учредительного собрания о снятии депутатской неприкосновенности с Гуаидо, - подчеркнула  главаевропейской дипломатии. – Данное решение является серьёзнейшим нарушением конституции Венесуэлы».

Кроме того, как отметила Могерини, это нарушение принципа верховенства права и разделения властей, так как единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальная ассамблея.

«Все эти действия подрывают политический выход из кризиса и ведут лишь к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности в стране. Мы призывает власти Венесуэлы к полному уважению Конституции страны и иммунитета всех членов Нацассамблеи, включая её председателя», – резюмировала Могерини, добавив, что ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией и использовать все необходимые меры для реагирования на текущие события.

Ранее сообщалось, что 2 апреля Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Гуаидо. По словам главы учредительного собрания Диосдадо Кабельо, это означает отзыв его парламентской неприкосновенности. В свою очередь руководитель комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа заявил, что в Венесуэле начинается уголовный процесс над Гуаидо, который провозгласил себя временным президентом страны. Он уточнил, что процесс будет вести Верховный суд и генеральный прокурор.

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