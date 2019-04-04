В Китае буду парковаться вертикально

Компания из Китая разработала уникальную парковочную платформу, которую можно привести в вертикальное положение и увеличить вместимость парковочного пространства, пишет DEITA.RU.

Новая технология, благодаря которой можно парковаться вертикально, позволит увеличить количество мест для парковки почти в два раза. Так в ходе тестирования новой платформы количество припаркованных машин на одном пространстве увеличилось с 24 до 40 мест.

Как сообщают разработчики, это «не потолок» возможностей новой технологии, в дальнейшем вместимость паркинга посредством вертикального размещения можно увеличить на 70%.

Как рассказал представитель компании Chongqing Chaoli High-Tech Co., Ltd для того, чтобы припарковать машину вертикально, ее нужно загрузить на специальную платформу, которая вместе с машиной самостоятельно заезжает на размеченное парковочное место, а потом наклоняется назад примерно на 30 градусов.

«Если вы хотите забрать автомобиль, вы входите на парковку, парковочная стойка выдвигается автоматически, вы садитесь в машину, уезжаете, и парковочная стойка возвращается на исходную позицию автоматически», - уточнил представитель компании-разработчика.