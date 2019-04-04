Япония выдвинула России новый протест из-за Курил

Официальный Токио выразил протест Москве в связи с учебными стрельбами российских военных в районе Курильских островов. Об этом пишет агентство Киодо, ссылаясь на представителей МИД Японии.

Ведомство заявило, что учения «несовместимы с нашей позицией по вопросу Северных территорий», как в Японии называют Курилы.

Напомним, в марте РФ также проводила учения в районе Курильских островов, тогда в них приняло участие около 500 военных.

В этой связи агентство делает выводы, что Россия намерена таким образом добиваться превосходства в переговорном процессе по вопросу заключения мирного договора и разрешению «спора по территориям между правительствами Японии и России».

Напомним, Токио и Москва ведут переговоры по вопросу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи не один год. Острова отошли СССР по итогам второй мировой войны. Однако японская сторона претендует на территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СССР и Япония подписали соглашение в 1956 году, согласно документу Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.