Вход/Регистрация Подписка

Япония выдвинула России новый протест из-за Курил

Москва, 04.04.2019

Официальный Токио выразил протест Москве в связи с учебными стрельбами российских военных в районе Курильских островов. Об этом пишет агентство Киодо, ссылаясь на представителей МИД Японии.

Ведомство заявило, что учения «несовместимы с нашей позицией по вопросу Северных территорий», как в Японии называют Курилы.

Напомним, в марте РФ также проводила учения в районе Курильских островов, тогда в них приняло участие около 500 военных.

В этой связи агентство делает выводы, что Россия намерена таким образом добиваться превосходства в переговорном процессе по вопросу заключения мирного договора и разрешению «спора по территориям между правительствами Японии и России».

Напомним, Токио и Москва ведут переговоры по вопросу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи не один год. Острова отошли СССР по итогам второй мировой войны. Однако японская сторона претендует на территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СССР и Япония подписали соглашение в 1956 году, согласно документу Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    3. Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
      Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама