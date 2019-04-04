Застраховаться на пенсию?

Тем не менее, недавние реформы в социально-экономической сфере, довольно прозрачно намекающие на необходимость задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности, могут уже в ближайшей перспективе существенно расширить потенциальную аудиторию потребителей накопительных и пенсионных программ.

Около 50% граждан России, согласно статистике Минздравсоцразвития, продолжают трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, совмещая получение заработной платы и пенсии. Для них пенсия – скорее запланированная прибавка к основному заработку. Но благодаря пенсионной реформе такая прибавка попросту исчезает. С другой частью населения ситуация не менее сложная. Рассчитывая на государственную пенсию как на основной источник поступления денег после выхода на заслуженный отдых, эта группа попадет под еще больший удар.

По данным Росстата, средняя пенсия в России в августе 2018 года составляла 13,363 рубля. Очевидно, что обеспечить подобной суммой уровень жизни, сопоставимый хотя бы со средним уровнем заработной платы по стране, достигшим в этот же период 41,140 рублей, невозможно. В рамках реформы по повышению пенсионного возраста выплаты планируется увеличить на 1 тыс. рублей в месяц ежегодно, что, по словам главы Минтруда Максима Топилина, в целом доведет максимальный размер ежемесячной государственной пенсии до 34000 рублей. Однако начислять ее будут лишь тем, чьи зарплаты на протяжении трудового стажа были не менее 85 000 руб. в месяц. Остальным, менее состоятельным, будущим пенсионерам по умолчанию предлагается заботиться о себе самостоятельно.

В этой связи разумной альтернативой пенсии могут стать накопительные программы страхования, которые актуализировала текущая реформа. Такие полисы дают возможность сформировать сбережения в запланированном будущем. Схожие страховки пользовались популярностью еще в СССР, а в США и Европе страхование жизни много лет является массовым видом страхования и позволяет отошедшим от дел людям комфортно жить на пенсию, созданную из собственных накоплений.

Проблема доверия

В России накопительное страхование жизни доступно для всех, кто хочет и может формировать себе накопления. Тем не менее, наибольший интерес этот вид вызывает пока, прежде всего, у среднего класса. Согласно исследованию компании IRC, к 2018 г. страхованием жизни воспользовались лишь 10% граждан страны и еще 4% планируют застраховаться. Основное ядро страхователей – возрастная группа 25-44 лет. Его представители, как правило, финансово грамотны, имеют свободные средства и страхуют свои нематериальные активы с осмысленной выгодой. Остальные же категории нередко оказываются заложниками стереотипов, связанных с проблемой доверия к системе ОСАГО, экстраполируя аналогичное отношение и на другие виды страхования.

Сказывается и недоверие значительной части населения к «длинным» вложениям в целом. Столкнувшись с чредой банкротства банков за последние годы, многие просто-напросто не верят, что им выплатят доходность по полисам через 10, а то и 15-20 лет, и по старинке переводят своих сбережения в валюту и "под матрасы".

В то же время, судя по всему, кризисные годы мотивируют людей к страхованию. Ведь тренд на финансовую защиту от рисков продолжает быть растущим. По данным IRC, с 2015 по 2018 гг. хотя бы к одному виду страхования прибегло 45% населения России и еще каждый пятый (18%) планирует прибрести полис в ближайшей перспективе. Рост объемов страхования жизни при этом стал хитом страхового рынка последних лет. А в 2019 г., по прогнозам RAEX (Эксперт РА), он вырастет до рекордных 575 млрд рублей. Безусловно, основным драйвером здесь выступает инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Однако накопительное страхование жизни уже добавило 15% в прошлом году и, по прогнозам, вырастет настолько же в 2019 г. Что несомненно говорит о стабильном интересе к нему.

Когда нужно начинать копить

При всех видимых преимуществах накопительного страхования, таких как долгосрочный горизонт вложений, плавающая ставка доходности и страховые компенсации в случае травмы, инвалидности или тяжелого заболевания, этот вид страхования пока не имеет значительного применения в России. В отличие, например, от Западной Европы или США, где полисами страхования жизни владеют порядка 90% граждан, большая часть нашего населения попросту не знакома с данным финансовым продуктом.

В отличие от западных традиций, копить наши соотечественники начинают довольно поздно - после тридцати. Поводом, как правило, становится появление детей и стремление обеспечить им образование, помочь со взносом на ипотеку, покупкой квартиры или автомобиля. Однако в случае выбора программ с небольшими взносами, начинать копить следует все же как можно раньше.

Если вновь обратиться к европейскому опыту, то прагматичные граждане Старого света приобретают себе полис страхования жизни с первой зарплаты. И это в том случае, если такую страховку им еще в детстве не оформили родители. Благодаря сформировавшейся культуре личной финансовой безопасности в Западной Европе и США каждый член семьи располагает 2-3 полисами страхования жизни со среднегодовыми отчислениями в размере до $1500, при доходности полиса в 2-4% годовых. В России такая практика пока редкость.

Как заработать на НСЖ?

Доходность НСЖ отпугивает граждан, привыкших к доходности, обеспечиваемой депозитами. Ежегодно страховые компании по жизни объявляют ту ставку доходности, которую они смогли заработать для своих клиентов. В последнее время – это в среднем 8-9% в год по рублям, 3-4% по валютным договорам. Депозиты отдельных банков обеспечивают более конкурентные условия, правда на гораздо более короткие сроки – 1, в лучшем случае, 2 года.

Однако не стоит забывать и о таком дополнительным «бонусе», как налоговый вычет, который может составить до 15600 рублей в зависимости от суммы страховых взносов и в случае, если договор страхования заключен более, чем на 5 лет. Согласитесь, такой процентной ставки сегодня не обеспечивает ни один банк.

Для своей новой целевой аудитории – будущих пенсионеров, не имеющих больших доходов, страховщики, вероятнее всего, уже в ближайшее время предложат новые накопительные продукты, однако их популяризация – во многом вопрос не только работы страховых компаний, но и активностей регулятора по повышению финансовой грамотности населения, государственных мер по расширению налоговых льгот и увеличению базы для расчета социального налогового вычета, а также включению в сферу действия Налогового Кодекса РФ договоров страхования жизни, заключенных в пользу детей и внуков.