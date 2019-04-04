Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

Как заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в первом туре, он уверен, что ему удастся решить конфликт на юго-востоке страны, и ради этого он готов использовать все доступные способы.

С подобным заявлением Зеленский выступил в эфире «Радио Свобода» 4 апреля.

«Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии», — сказал политик, подчеркнув, что у Украины «отжали территорию» в ходе событий 2014 года, «но это временно».

Ранее Зеленский заявлял, что не видит пока другого варианта развития событий по решению конфликта на Донбассе и Луганской области, как соблюдение Минских соглашений.

В штабе лидера президентской гонки рассказали, что у их команды «есть предложения расширить эти форматы за счет подписантов Будапештского меморандума — США и Британии».

Напомним, 31 марта Украина выбирала нового президента страны, по результатам голосования не удалось избрать главу государства, поскольку ни один из участников президентской гонки не набрал более 50%.

Лидирует по итогам первого тура выборов шоумен Владимир Зеленский с 30,24% голосов и действующий глава страны Петр Порошенко. Он набрал 15,95% голосов, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая также претендует на выход во второй тур, набрала 13,40%.