Зеленский ждёт от Порошенко извинений

Александр Корниенко – координатор штаба Владимира Зеленского – заявил, что их кандидат ждёт от Петра Порошенко выполнения всех условий для проведения дебатов на стадионе «Олимпийский». В частности, в штабе продолжают ждать извинений от Порошенко, поскольку он не ответил на все вопросы, которые ему были заданы, передаёт РИА Новости.

«Речь идёт не просто об ответе – стадион или не стадион, а об извинениях за то, что он говорил в адрес Владимира Зеленского», – подчеркнул Корниенко, добавив, что время на реакцию у Порошенко по всем остальным пунктам ещё есть.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что готов провести дебаты с Порошенко, однако при определённых условия: дебаты должны пройти на «Олимпийском» стадионе в Киеве после медицинского обследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов, а также после извинений от действующего главы Украины за оскорбления в его адрес. При этом на раздумье Порошенко Зеленский дал 24 часа. Позже действующий глава украинского государства принял вызов своего оппонента.

Таким образом, согласно украинскому законодательству, теледебаты могут состояться в последнюю пятницу перед днем повторного голосования – 19 апреля.