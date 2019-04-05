Boeing в западне

Детальное расследование двух авиакатастроф с авиалайнерами Boeing 737MAX выявило новые серьезные проблемы в их конструкции. Как признала сама авиастроительная корпорация, в программном обеспечении бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), установленного на Boeing 737MAX, обнаружена еще одна ошибка. Что это за недочет там уточнять не стали, сказав лишь, что «он никак не связан с функционалом системы MCAS». «Мы принимаем все меры для того, чтобы избавиться от этой относительно незначительной проблемы, и у нас уже есть решение» -- заявили в Boeing.

Впрочем, как выяснили журналисты The Washington Post, побеседовавшие с представителями Boeing на условиях анонимности, речь идет о сбое, который «представляет критическую угрозу для безопасности полетов». И именно из-за него корпорация не смогла представить в установленные сроки обновленное ПО для своих самолетов на утверждение Федеральной авиационной администрации США (FAA). Но это еще не все. Есть все основания полагать, что даже устранение всех недостатков в ПО для БРЭО не позволит авиагиганту эффективно нивелировать ряд конструкционных особенностей моделей Boeing 737 MAX, о которых стало известно широкой общественности после трагических событий с самолетами Lion Air и Ethiopian Airlines. А значит, нельзя исключать и того, что корпорация просто вынуждена будет заново перепроектировать свои лайнеры этого семейства.

Уже точно известно, что главной причиной катастроф как в Индонезии, так и в Эфиопии стала нештатная работа системы MCAS. Это фактически открыто признал и глава Boeing Деннис Мюленбург. Правда, он выразился более дипломатично, сказав, что «сбои в MCAS имели место в обоих случаях» и «сыграли свою роль» в том, что события в небе над Аддис-Абебой и над Яванским морем привели к трагедии. Напомним, что MCAS – это система улучшения характеристик маневренности, она препятствует сваливанию самолета в штопор и работает даже в том случае, если автопилот отключен, а сам лайнер находится в режиме ручного управления. Известно, что MCAS получает данные о риске сваливания от двух датчиков угла атаки (один из которых устанавливается на лайнер опционально). И если пилот слишком сильно задрал нос самолета, то система начинает этому активно противодействовать. Иными словами, она стремится опустить нос самолета вниз, переводя его в режим, за которым может последовать пикирование. Если же летчики сами возвращают стабилизатор в исходное положение, то автоматика спустя несколько секунд вновь возьмет управление под свой контроль. Но самое важное то, что MCAS принимает решение даже том в случае, если информацию о повышенных углах атаки дает только один из датчиков. Причем это вполне может быть и ложное срабатывание аппарата – система все равно будет ориентировать на его данные, а не выполнять указания пилотов, пока они ее не отключат. Именно такая ситуация и возникла на борту сначала Boeing 737 MAX8 авиакомпании Lion Air, а затем и Ethiopian Airlines. Как было установлено в ходе предварительного расследования, как минимум один из датчиков угла атаки выдавал неверные сведения, в результате чего MCAS намеренно опускала нос самолета и в итоге вогнала его в штопор.

Индонезийские пилоты как минимум 20 раз предпринимали попытки противодействовать этой системе, но ничего сделать не смогли. Примерно также действовал и эфиопский экипаж. Как заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, пилоты строго следовали инструкциям Boeing и при возникновении проблем даже отключили систему MCAS. Однако, это не помогло им выровнять самолет, и они вновь ее активировали. Тем не менее, эфиопский самолет, по словам очевидцев, врезался в землю практически под прямым углом. Известно, что датчики фиксирующие параметры углов атаки производит американская компания Rosemount Aerospace, которая входит в корпорацию United Technologies. На ее предприятия в Миннесоте уже нагрянули представители комиссии FAA, которым предстоит разобраться в причинах возникновения брака в этих аппаратах. Но уже ясно, что дело не только в неработающих датчиках, а еще и в самой системе MCAS. Она, по свидетельству американских СМИ, могла изменять положение стабилизатора и направлять нос самолета вниз едва ли не в четыре раза сильнее, чем это было необходимо (даже в случае получения достоверных данных). И тут возникает главный вопрос во всей этой истории -- зачем вообще корпорации Boeing потребовалось устанавливать на свои новые самолеты серии 737 MAX8 эту самую систему MCAS? Хорошо известно, что на авиалайнерах предыдущего поколения Boeing 737NG, которые, кстати, выпускаются до сих пор, ее нет и никогда не было. И это нисколько не мешало им эффективно и надежно выполнять полеты.