Диетолог рассказал, что нужно есть, чтобы похудеть

Включение в ежедневный рацион супа не только поможет избежать ожирения, но и сбросить уже имеющиеся лишние килограммы, рассказал диетолог, член ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Дмитрий Никитюк.

По мнению врача, вредный фастфуд сегодня вытесняет культуру есть суп каждый день, а данное полезное блюдо попросту отсутствует в меню ресторанов быстрого питания.

Никитюк подчеркнул, что многие люди не подозревают, что можно сбросить вес, включив в рацион только одну тарелку супа в день.

Несмотря на свои питательные свойства, суп считается низкокалорийным блюдом. При этом блюдо позволяет не только насыщать организм полезными и питательными продуктами - вареными овощами, мясом или рыбой, но суп дает организму воду и необходимые калории.

«В целом это идеальное блюдо для похудения», - подчеркнул Никитюк.

Диетолог советует употреблять супы каждый день, причем нет разницы, есть блюдо в обед или ужин. Врач рекомендует зимой отдавать предпочтение горячим супам – борщам, овощному, перловому, а вот летом можно приготовить холодные супы, такие как окрошка или гаспачо.