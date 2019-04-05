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Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее

Москва, 05.04.2019

Синоптики Гисметео рассказали о прогнозе погоды на следующую неделю в Москве и большинстве регионов страны.

8-14 апреля, по данным метеорологов, Европейская часть России окажется под влиянием тёплого климатического фронта, сформировавшегося в Атлантике и уже сейчас находящегося в самом центре Русской равнины. В частности, в Воронежской, Белгородской и Брянской областях ожидается плюс 13-17. При этом самыми тёплыми станут последние дни следующей недели. Однако прикаспийский циклон принесёт сюда небольшие осадки, усиление ветра и незначительное снижение атмосферного давления. Немного прохладнее будет на следующей неделе в Курской, Костромской и Калужской областях. Днем – 9-11, вечером – 6-8, осадки, порой сильные, в ночные часы – снижение температурных показателей до плюс 3-5. 

Зато на юге России уже почти лето. В Краснодаре в понедельник, 8 апреля – плюс 22, во вторник, 9 апреля – плюс 24, в субботу, 13 апреля и в воскресенье, 14 апреля – плюс 25. При этом ветра не будет и осадков не ожидается. В Сочи и Анапе не так жарко. Средняя температура здесь на предстоящей неделе плюс 14-16, а дождь если пойдёт, то только ночью.

Вполне комфортно, но не сухо в Ставропольском крае. Так, в столице региона Ставрополе специалисты Гисметео прогнозируют плюс 18-21 и сильные дожди в середине недели. В Кисловодске, Пятигорске и Минводах – 14-16, облачно, осадки, возможен порывистый ветер. Похожая погода ожидается в Крыму с той лишь разницей, что здесь осадки выпадут в период с 8 по 10 апреля.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге на следующую неделю

Теплее обычного на предстоящей неделе будет и в Санкт-Петербурге. Однако весенние настроение жителям Северной столицы изрядно испортят почти ежедневные дожди. Самым тёплым будет начало и конец недели. В понедельник, 8 апреля – плюс 9, в воскресенье, 14 апреля – плюс 10. В Москве в период с 8 по 14 апреля прогнозируется переменчивая погода. В начале недели пасмурно, возможны осадки, в дневные часы температура будет держаться в пределах 10-12. В середине недели из-за туч выглянет солнце, которое в четверг, 11 апреля разогреет воздух до плюс 14, что на несколько градусов выше климатической нормы для начала второй декады 

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