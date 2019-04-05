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Акции Tesla обвалились. Маск за две минуты потерял миллиардр

Москва, 05.04.2019
#Экономика
  • Акции Tesla обвалились. Маск за две минуты потерял миллиардр

Imago

Удар по состоянию миллиардера Маска нанесла его главное детище - автокомпания Tesla, акции которой в самом начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже обрушились на целых 11%. К 9.32 утра по Североамериканскому восточному времени состояние Илона Маска в Bloomberg Billionaires Index снизилось до 22,3 млрд долларов, т.е. уменьшилось на миллиард.

Причиной обвала цен на акции автомобильной компании, специализирующейся на производстве электромобилей, стало сообщение об итогах ее хозяйственной деятельности за первый квартал. Производство электромобилей снизилось с 90966 в последнем квартале 2018 года до 63000 в январе-марте текущего года, т.е. почти на треть.

Tesla Inc. составляет в состоянии Илона Маска почти 10 млрд долларов. Оставшиеся приблизительно 13 миллиардов приходятся на акции ракетостроительной компании Space Exploration Technologies Corp.

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