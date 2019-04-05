Киев выдвинул условия для возобновления авиасообщения с Россией

По заявлению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, возобновление аваиасообщения с Россией возможно только «после возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, а также выплаты репараций за почти 400 лет оккупации».

После выполнения этих условий чиновник пообещал вернуться для переговоров о перелетах, цитирует Омеляна «Интерфакс-Украина».

Напомним, украинские власти запретили любое авиасообщение с Россией после посещения кандидатом в президенты Украины Владимиром Бойко Москвы и переговоров с премьером России Медведевым.

До этого в 2015 году Киев запретил регулярные рейсы в РФ, оставив возможность перелетов только для международных миссий и чартеров.

В «Росавиации в свою очередь уверены, что возобновление и прямого авиасообщения, и чартерных рейсов отвечает интересам обоих государств.