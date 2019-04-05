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«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ»: на главной мюзикловой площадке России снова запоют

Москва, 05.04.2019
Идя навстречу любителям комедий и поклонникам мюзиклов, театральные компании «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» под руководством продюсера Дмитрия Богачева представят в следующем сезоне музыкальную «Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», которую с легкой руки продюсеров уже окрестили «полумюзиклом». Премьера состоится 6 октября в Театре МДМ.
#Культура
  • «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ»: на главной мюзикловой площадке России снова запоют

из архива пресс-службы

Стремительное действие, отличная музыка, изобретательная сценография, яркие костюмы, рискованные акробатические трюки – впечатляющий микс физической комедии от авторов театрального бестселлера «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» и музыкальных хитов XX века будет ждать зрителей в Театре МДМ уже этой осенью.

Умопомрачительная комедия об ограблении! 

The Times

«Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн, – поделился Дмитрий Богачев– Представьте себе веселый, динамичный, искрометный музыкальный спектакль, в котором безбашенные герои, распевая отличные песни, попадают в абсурдные ситуации в охоте за гигантским бриллиантом и в котором остроумно пародируются голливудские клише из популярных боевиков, таких, например, как “Матрица”, “Миссия невыполнима” или “Друзья Оушена”»!

Полумюзикл «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса (Mischief Theatre) впервые был с успехом показан в Вест-Энде в 2016 году. Вот уже три года спектакль ежедневно идет в Лондоне, собирая полные залы, и пользуется популярностью не только у зрителей. Театральные критики высоко оценили постановку: комедия была признана лучшей и получила премию «Мольер» – одну из самых престижных театральных наград. Примечательно, что в России спектакль будет поставлен раньше, чем на Бродвее.

Невероятно изобретательно, можно задохнуться от смеха!

The Guardian

Зрители станут свидетелями дерзкого ограбления по-американски, 1958 год, США, Миннеаполис. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц...

Блестящая режиссура!

Main on Sunday 

Поклонники MAMMA MIA!, CHICAGO, «Привидения» и других мюзиклов, которые с успехом шли в течение 15 лет в Театре МДМ, могут ликовать – в «Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» будут мюзикловые номера, включая хиты, ставшие частью золотой коллекции мировой эстрады, такие, как Dynamite трижды лауреата Премии «Грэмми» Бренды Ли иSomething's Got a Hold on Me четырежды лауреата премии «Грэмми» Джеймса Кливланда.

Зрители в зале рыдали от смеха!

Daily Mail

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