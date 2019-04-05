Медведев: цены на бензин в России стабилизировались

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – заявил, что цены на бензин и дизельное топливо в первых двух кварталах 2019 года стабилизировались. По его словам, нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен и, как подчеркнул глава Кабмина, они своё слово держат, передаёт РИА Новости.

«Во втором квартале нефтяники эти обязательства фиксируют, – пояснил Медведев. – Форма фиксации позже будет окончательно определена. Ну, а антимонопольная служба и Минэнерго РФ держат руку на пульсе и контролируют процес».

Кроме того, в ходе селекторного совещания, посвящённого ходу проведения полевых сельхозработ в РФ, премьер-министр подчеркнул, что стабилизация цен на бензин и дизтопливо позволит сельхозпроизводителям провести без сбоев посевную кампанию. При этом Медведев подчеркнул, что сейчас ситуация с обеспечением сельхозтехникой и семенами оценивается как вполне благополучная.

«Озимые тоже находятся в приличном состоянии, яровой сев полным ходом идёт, причём не только на юге страны, а также в отдельных регионах Центрального и Дальневосточного округов. В любом случае, чтобы избежать сбои при посевной, правительство продолжает направлять в регионы финансовые средства – уже почти 110 млрд руб. Ну и, естественно, мы рассчитываем на хороший урожай», – резюмировал глава российского правительства.