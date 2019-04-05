Берлин определился: Меркель намерена решить судьбу выборов на Украине

Берлин решил продемонстрировать свою поддержку одному из кандидатов на президентских выборах на Украине накануне второго тура голосования. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 12 апреля переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"У них [Меркель и Порошенко] запланирован совместный обед, после него они вместе выступят около 14:00 (15:00 мск) перед прессой", - сказал он.

По словам Зайберта, правительство Германии не усматривает в предстоящей встрече признаки оказания Порошенко поддержки в борьбе за высший государственный пост.

"Нет, так не нужно это интерпретировать", - сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли под переговорами понимать поддержку Меркель президентских амбиций Порошенко. "Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура", - добавил Зайберт.

"Важно, что независимо от того, какое решение примут избиратели, Германия будет продолжать поддерживать ориентированную на проведение реформ Украину", - подчеркнул он.

Однако аналитики уверены, что Меркель недвусмысленно решила оказать поддержку действующему президенту. Другое дело - сможет ли Порошенко воспользоваться помощью Берлина и развернуть ситуацию в свою пользу.

Переговоры Меркель и Порошенко пройдут 12 апреля в Берлине. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Во второй тур вышли шоумен и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, набравший в первом туре 30,24% голосов, и действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки.