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Берлин определился: Меркель намерена решить судьбу выборов на Украине

Москва, 05.04.2019
  • Берлин определился: Меркель намерена решить судьбу выборов на Украине

AP/TASS

Берлин решил продемонстрировать свою поддержку одному из кандидатов на президентских выборах на Украине накануне второго тура голосования. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 12 апреля переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"У них [Меркель и Порошенко] запланирован совместный обед, после него они вместе выступят около 14:00 (15:00 мск) перед прессой", - сказал он.

По словам Зайберта, правительство Германии не усматривает в предстоящей встрече признаки оказания Порошенко поддержки в борьбе за высший государственный пост. 

"Нет, так не нужно это интерпретировать", - сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли под переговорами понимать поддержку Меркель президентских амбиций Порошенко. "Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура", - добавил Зайберт.

"Важно, что независимо от того, какое решение примут избиратели, Германия будет продолжать поддерживать ориентированную на проведение реформ Украину", - подчеркнул он.

Однако аналитики уверены, что Меркель недвусмысленно решила оказать поддержку действующему президенту. Другое дело - сможет ли Порошенко воспользоваться помощью Берлина и развернуть ситуацию в свою пользу.

Переговоры Меркель и Порошенко пройдут 12 апреля в Берлине. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Во второй тур вышли шоумен и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, набравший в первом туре 30,24% голосов, и действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки.

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