МКБ готов к роботизации

У Московского кредитного банка (МКБ) новый операционный директор — им стала Татьяна Зыкова, до этого момента возглавлявшая операционный блок в Бинбанке. Татьяна Зыкова в 2005 году окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», работала в Мосстройэкономбанке, откуда в 2006 году перешла в Бинбанк. Теперь г-жа Зыкова возглавит создаваемый в МКБ операционный департамент.

Напомним, МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов (2,17 трлн рублей на март 2019 года), а также является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну «Россиум», остальные 43,93% — миноритарным акционерам.

Операционный департамент представляет собой сердце банка, а новому операционному директору предстоит повысить эффективность этого подразделения — путем автоматизации, роботизации и увеличения скорости обработки клиентских операций.