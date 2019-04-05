Вход/Регистрация Подписка

На побережье Крыма могут появиться новые курорты

Москва, 05.04.2019

Сергей Аксёнов – глава Республики Крым – заявил, что в Сакском районе на западном побережье полуострова планируется построить новый курортный кластер. По его словам, здесь есть до 600 гектар земли с шикарными пляжами, где построить рекреационную зону, куда зайдут крупные туроператоры, передаёт РИА Новости

Аксёнов подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался с заместителем главы Минэкономразвития РФ Сергеем Назаровым, который курирует федеральную целевую программу развития крымского региона.

Наша справка

Крым – полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем. 16 марта 2014 года в ходе референдума, который состоялся в Крыму, 96,77% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с Россией. 17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с РФ договор о вхождении в её состав. 18 марта глава российского государства Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов – республики Крым и города Севастополь. Большинство государств – членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины.

Организация в Крыму туристско-рекреационных кластеров предусмотрена федеральной целевой программой развития полуострова до 2022 года.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    3. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама