На побережье Крыма могут появиться новые курорты

Сергей Аксёнов – глава Республики Крым – заявил, что в Сакском районе на западном побережье полуострова планируется построить новый курортный кластер. По его словам, здесь есть до 600 гектар земли с шикарными пляжами, где построить рекреационную зону, куда зайдут крупные туроператоры, передаёт РИА Новости

Аксёнов подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался с заместителем главы Минэкономразвития РФ Сергеем Назаровым, который курирует федеральную целевую программу развития крымского региона.

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Крым – полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем. 16 марта 2014 года в ходе референдума, который состоялся в Крыму, 96,77% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с Россией. 17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с РФ договор о вхождении в её состав. 18 марта глава российского государства Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов – республики Крым и города Севастополь. Большинство государств – членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины.

Организация в Крыму туристско-рекреационных кластеров предусмотрена федеральной целевой программой развития полуострова до 2022 года.