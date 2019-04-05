Дешевеющая нефть ухудшает прогноз по экономике России

Как сообщает обновленный прогноз Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии, перспективы роста экономики России в ближайшие два года «остаются скромными».

Рост ВВП будет снижен на 0,1 процентного пункта до 1,4%. За период до 2021 года рост сохраниться на уровне 1,8%. Понижение Всемирного банка оценки роста российской экономики связано с более низкими ценами на нефть.

Напротив ускорение роста российского ВВП по оценкам ВБ в 2018 году до 2,3%, в организации объясняют отдельными факторами, а именно крупными проектами в строительстве и проведением чемпионата мира по футболу.

При этом в докладе отмечен и ослабляющий экономику фактор, а именно отток капитала в то же время вырос более чем вдвое — с $31,3 млрд до $72,1 млрд. При этом в докладе говорится, что резервы за 2018 годв выросли на $33,7 млрд, достигнув $468,5 млрд, а российский бюджет стал профицитным.

Самые большие риски авторы доклада видят в банковском секторе из-за слишком высокой доли плохих долгов, оценивающейся в 10,4%.

Также в докладе отмечена высокая доля населения, живущего за чертой бедности. Для снижения уровня бедности вдвое за шесть лет потребуются дополнительные ресурсы и более точечное распределение соцрасходов.