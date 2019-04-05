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Россия получила иски от родственников жертв крушения Boeing над Донецком

Москва, 05.04.2019

ЕСПЧ передал России иски от 380 родственников пассажиров, которые погибли в результате крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. Иски составили граждане Австралии, Германии, Бельгии, Гонконга, Израиля, Индонезии, Канады, Нидерландов, Малайзии, Новой Зеландии, Великобритании, Филиппин, Вьетнама и США.

Информация размещена на сайте Европейский суд по правам человека. В документе родственники жертв обвиняют Россию в прямой или косвенной виновности за крушение самолета. Также они заявляют об отсутствии помощи со стороны Москвы в деле расследования трагедии организациям, занимающимся выяснением причин крушения воздушного судна.

Иными словами, как говорится в документе, российская сторона не выполнила свои обязательства по расследованию произошедшей катастрофы.

Напомним, воздушное судно Малайзийских авиалиний, выполняющее рейс, Амстердам — Куала-Лумпур, потерпело крушение 17 июля 2014 года над Донецком. В результате трагедии погибли 298 человек.

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