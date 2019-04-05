«Он зависим от алкоголя»: Онищенко считает, что результаты анализа Порошенко подделали

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что экспресс-тест на содержание в крови алкоголя и наркотиков, который сегодня сдал президент Украины Пётр Порошенко, могли подделать. По его словам, то что глава «незалежной» зависим от алкоголя, это очень заметно, передаёт РИА Новости.

«Это заметно по психике Порошенко, по моторике, по его внешнему виду, – подчеркнул он. – Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты. То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно и даже не обсуждается».

При этом Онищенко признался, что не знает, каким тестом проверяли действующего президента страны.

«Возможно, это был тест просто на наличие алкоголя в крови, который используется, допустим, как в ГАИ, там наличие в данный момент в крови алкоголя до определенных промилле определяет. Не более того», – резюмировал Онищенко, добавив, что хронизация процесса, которая уже полностью в его метаболизме, она очевидна.

Напомним, утром 5 апреля Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре на НСК «Олимпийском» в Киеве. Позже стало известно, что быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины психоактивных веществ.