Саудовская Аравия готова обрушить доллар

Как сообщает агенство Рейтер, Саудовская Аравия угрожает США отказаться от доллара в расчетах за нефть, если Вашингтон примет законопроект, направленный против ОПЕК. Об этом рассказали три источника, знакомых с энергетической политикой Саудовской Аравии.

По их словам, этот вариант обсуждался высокопоставленными саудовскими чиновниками в последние месяцы. План обсуждался также с членами ОПЕК, а один из источников отметил, что Эр-Рияд также сообщил об этом намерении высокопоставленным чиновникам США.

Впрочем, отмечает Рейтер, шансы реализации законопроекта, известного как NOPEC, невелики, и Саудовская Аравия вряд ли выполнит угрозы, однако тот факт, что Эр-Рияд рассматривает такой решительный шаг, является признаком раздражения королевства потенциальными правовыми вызовами США для ОПЕК.

«Саудовцы знают, что они могут отказаться от доллара в качестве ядерного варианта», - сказал один из источников, знакомых с этим вопросом.

«Саудиты говорят: пусть американцы попробуют принять NOPEC, и экономика США развалится», - подчеркнул другой источник.