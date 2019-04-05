СМИ: Ливийская национальная армия заняла часть Триполи

Как сообщил РИА Новости источник в Ливийской национальной армии, ее бойцы под командованием маршала Халифы Хафтара заняли несколько районов на юго-западе Триполи.

Ранее подобную информацию озвучил телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас». В частности СМИ сообщило, что Хафтар отдал приказ о наступлении на столицу для «освобождения от террористов». Маршал планирует занять город за 48 часов.

Как уточнил собеседник агентства, на данный момент улицы Триполи пустеют, жители спешат покинуть город.

«Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА, например Джанзур и Аль-Свани, это на юго-западе Триполи», — сообщает источник. Отмечается, что стычек пока нет, «лишь несколько мелких нападений со стороны банд».

Напомним, кризис двоевластия в стране начался после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии, после чего востоком страны стал править избранный парламент, а в Триполи обосновалось сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.