СМИ: Северная Корея строит подлодки с ядерным оружием

Как сообщает агентство Bloomberg, КНДР обладает возможностями для строительства подводной лодки,о снащенной тремя или четырьмя баллистическими ракетами.

Как сообщает СМИ, детали, необходимые для строительства субмарины, были замечены в северокорейском порту Синпо. Уточняется, что подлодка обладает водоизмещением три тысячи тонн.

Впервые о том, что в КНДР строятся новой субмарины с баллистическими ракетами, заявил в 2018 году парламентарий из Южной Кореи Ким Хак Ён. Он сообщил, что подлодки строятся на верфи Синпо на восточном побережье страны.