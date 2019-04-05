СМИ: в России могут изменить правила сдачи экзаменов на получение автомобильных прав

В ГИБДД готовят нововведения в теоретическом экзамене на права. При этом нынешние универсальные экзаменационные билеты предлагают изменить и распределить в зависимости от категории, которую хочет получить сдаваемый.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Госавтоинспекции, согласно новому регламенту, чтобы получить категорию А будущему водителю потребуется ответить на вопросы, которые связаны только с управлением двухколёсным транспортным средством. Чтобы получить права категории СЕ нужно будет решать только задачи по управлению грузовым автомобилем с прицепом.

Также планируется расширить общее число задач в билетах. Кроме того, рассматривается возможность применения зарубежного опыта балльной системы, которая заключается в начислении штрафных баллов за допущенные ошибки. При этом, чем серьёзнее ошибка, тем выше будет штрафной балл.

Ожидается, что на разработку новых правил сдачи экзаменов на права может уйти около 2-х лет.