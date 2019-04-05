Германия ответила на требование США остановить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас ответил на требования США остановить строительство трубопровода «Северного потока-2». На встрече глав МИД стран НАТО в Вашингтоне немецкий дипломат выступил в защиту проекта, сообщает EUobserver.

Единство НАТО не должно означать «разрыва всех каналов диалога с Россией», отметил Маас.

«Нам известно о проблемах наших партнеров из Восточной и Центральной Европы, в частности, по« Северному потоку 2 »», и мы серьезно относимся к этим проблемам », - добавил он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в очередной раз накинулся на Берлин из-за Северного потока-2.

«Германия также не вправе позволить себе стать энергетически зависимой от России», - заявил Пенс. Трубопровод «Северный поток-2» «может превратить экономику Германии в буквальном смысле в пленника России», сказал он.

«Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной», - добавил он, касаясь уровня расходов Германии в НАТО.