Трамп предлагает России, США и Китаю сокращать траты на вооружение

Как заявил американский президент Дональд Трамп, России, США и Китаю пришло время договариваться о снижении трат на вооружение.

«Россия, Китай и мы - мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно», - заявил Трамп в эфире телевидения США в ходе беседы с китайским вице-премьером Лю Хэ.

Он также выразил уверенность, что Москва и Пекин согласятся с ним, что «это не имеет смысла».

Также Трамп предложил России и Китаю «договориться и не делать это оружие», а деньги, которые освободятся от производства оружия «тратить на более продуктивные вещи для долговременного мира».

Трамп в эфире обратился к Лю Хэ с предложением высказаться на тему перенаправления средств. Китайский чиновник назвал идею «очень хорошей».

Напомним, в начале года Трамп объявил о том, что США выходят из ДРСМД, якобы из-за нарушения условий договора российской стороной.

При этом американский президент не исключил выработки нового соглашения по контролю над вооружениями с участием Китая.

В ответ на решение США, Россия также приостановила свое участие в договоре, о чем 2 февраля заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва ответит зеркально, не втягиваясь в затратную гонку вооружений.