Уволенным россиянам будут выплачивать двойное пособие

Представители Минтруда России выступили с предложением увеличить размер выходного пособия для уволенных граждан России в два раза, сообщает DEITA.RU. Однако, ведомство уточняет, что увеличенное в два раза пособие ждет россиян, которые уволены из-за сокращения предприятия.

В ведомстве сообщили, что сегодня каждый работник предприятия, которое было ликвидировано, также имеет право на двойное пособие. Однако здесь есть одна сложность, с которой сталкиваются граждане при сокращении: сначала работник получает один доход за месяц в качестве выходного пособия и только после большой бумажной волокиты, есть возможность получить еще одну зарплату.

Как пояснили в Минтруде, чаще всего к этому времени фирма уже ликвидирована, потому никто ничего заплатить не может. Именно из-за этого министерство и приняло решение о том, чтобы двойное выходное пособие платили сразу при увольнении. Соответствующий проект с правками в Трудовой кодекс уже готов.