В Германии призывают распустить НАТО

НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной. Мнение парламентария публикует портал Die Freiheitsliebe.

Ной уверен, что НАТО будет при необходимости использовать военный потенциал только для защиты своих «имперских интересов». При этом альянс не брезгует нарушать нормы международного права, а также разжигать военные конфликты.

Парламентарий также считает, что юбилей НАТО это не повод для праздников, а повод задуматься, «пока еще не стало слишком поздно». В качестве примеров разрушающих действий альянса, Ной привел бомбардировки Югославии и войну в Афганистане.

Альянс из страха потерять свое «господствующее идеологическое и экономическое положения» продолжает наращивать вооружения, идя на новые противостояния в мире, продолжил депутат.

«Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а саму НАТО распустили», - цитирует портал депутата.

Вместо НАТО Ной предлагает создать новую коллективную структуру безопасности при участии России, которая в ответ на это взяла бы курс на разоружение.

Ранее издание The National Interest сравнило НАТО с зомби, который «умер» после распада СССР, но до сих пор продолжает функционировать.