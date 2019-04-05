В Госдуме ответили украинскому министру, пообещавшему въехать в Москву на танке

Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал обещания Омеляна въехать в Москву на танке. По его мнению, высокопоставленный чиновник просто болен, передаёт RT.

«Вместо того, чтобы идти на сближение с нашей страной, идти на решение вопросов для улучшения отношений между нашими странами, команда Порошенко продолжает играть в свою абсолютно проигрышную игру, продолжая нагнетать обстановку, – подчеркнул Чепа. – Ну что здесь можно сказать? Лично я считаю, что этом Омелян просто больной человек, которому требуется серьёзное лечение».

Напомним, накануне Омелян, комментируя предложение Союза транспортников РФ прислать в Москву представителя для обсуждения единого транспортного пространства, написал в соцсетях, что в Москву он обязательно приедет, но на танках со своими союзникимами из НАТО и с надписью «На Москву».