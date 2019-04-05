В Кремле прокомментировали предстоящие дебаты Зеленского и Порошенко

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – прокомментировал запланированные на 21 апреля дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. По словам представителя Кремля, дискуссию кандидата, который пользуется поддержкой населения страны, с соперником, вообще не обладающим поддержкой, вряд ли можно назвать дебатами, передаёт РИА Новости.

При этом Песков считает, что целесообразность участия в таких дебатах зависит от конкретного случая.

«Если по закону они являются обязательным условием участия в выборах, тогда да, такие дебаты проводить необходимо. В противном случае, в них нет вообще никакого смысла», – отметил Песков.

Кроме того, в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ пресс-секретаря Владимира Путина попросили ответить на вопрос, должна ли предвыборная президентская кампания быть шоу-программой, является ли это признаком демократии или хаоса.

«Путин же сам отвечал на эти вопросы, опять же всё зависит от конкретной ситуации. Во главе угла, конечно, находится соблюдение закона о выборах в той или иной стране. Вы знаете, что наш лидер очень внимательно к этому относится», – резюмировал представитель Кремля.