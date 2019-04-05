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Впервые ЕЦБ может возглавить немец

Москва, 05.04.2019
Ангела Меркель ушла с поста лидера Христианско-демократического союза (CDU) и начала больше времени уделять международным делам. Результаты не заcтавили себя долго ждать. С каждым днем становится все более четкой цель, к которой немцы безуспешно стремились два десятилетия – пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).
#Выборы за рубежом
#Мир
  • Впервые ЕЦБ может возглавить немец

Йенс Вайдман

Zuma\TASS

Все отчетливее возможность сделки по кандидатуре главного европейского банкира, которую скорее всего заключат две ведущие экономики Старого Света: Германия и Франция. В ноябре на смену Марио Драги впервые в истории главного европейского банка может прийти немецкий финансист. Чаще всего в качестве кандидата на этто важный пост называют президента Немецкого федерального банка (Bundesbank, главного банка ФРГ), 50-летнего Йенса Вайдмана. Бывший советник канцлера Меркель (2006-11) сделал головокружительную карьеру: он стал в 50 лет самым молодым в истории Bendesbank президентом, а осенью вполне может переехать из Берлина во Франкфурт, где находится штаб-квартира ЕЦБ.

Несмотря на то, что немецкая экономика – самая мощная в Европе, штаб-квартира ЕЦБ находится в немецком городе, а сам банк создан по образцу и подобию Bundesbank, ни один немец еще не возглавлял главный банк Европы. Впрочем, стопроцентной уверенности в том, что эта странная традиция будет нарушена, нет и сейчас. Однако шансы немецкого кандидата как никогда высоки, потому что Париж готов поддержать Берлин. Французы и сами давно мечтали поставить во главе ЕЦБ своего финансиста, однако в последние месяцы, похоже, правительство Франции сменило цель и сейчас хочет, чтобы француз возглавил Еврокомиссию. Так что намечается обмен между двумя главными европейскими экономиками: президента ЕК на председателя ЕЦБ, потому что одно время в прошлом году много говорили о том, что место Жана-Клода Юнкера не прочь занять сама Ангела Меркель.

В Германии ЕЦБ считают даже более значимым институтом, чем ЕК. Поэтому, когда появились первые признаки того, что в Париже намечается смена курса, быстро переориентировались и предложили обмен.

Главным условием для руководителя ЕЦБ в Берлине считают приверженность к консервативной политике. Вайдман, как большинство немецких финансистов, этому условию удовлетворяет на все сто процентов. К тому же, он не только молод, но и популярен. По крайней мере, в Германии, где ему ставят в заслугу высокие показатели ФРГ в годы кризиса еврозоны. Если же с ним возникнут непредвиденные сложности, то Берлин готов и на другую кандидатуру. Причем, не обязательно немца. Главное, повторяют в немецкой столице, чтобы он был из страны, где проводят жесткую фискальную политики. Например, Меркель готова в крайнем случае рассмотреть кандидатуры финнов Олли Рена или Эркки Лийканена, бывшего и действующего главы Банка Финляндии. 

Препятствием на пути Вайдмана могут стать опасения инвесторов и рынков, что с его приходом главный европейский банк кардинально сменит политику. Для того, чтобы прогнозировать политику Йенса Вайдмана на посту председателя ЕЦБ, не нужно быть предсказателем. Он вне всяких сомнений откажется от более чем десятилетней политики низких ставок, которые снижали доходность низкорисковых финансовых продуктов, в которых предпочитает держать свои сбережения большинство немцев. В результате немецко-французской рокировки могут подняться ставки по гособлигациям европейских стран и особенно стран Южной Европы.

Борьба за место руководителя ЕЦБ проходит в сложные для Европы времена, когда развитие экономики еврозоны замедлилось, а главная европейская экономика – немецкая может даже сползти в техническую рецессию.

Йенс Вайдман остается сторонником консервативной фискальной политики, но в последнее время он несколько смягчил риторику, хотя и продолжает настаивать на возврате к более жесткой политике ЕЦБ. 

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