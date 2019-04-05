Жителям Венесуэлы советуют запасаться водой

К необходимости запасаться водой призвал граждан Венесуэлы президент страны Николас Мадуро. Он также распорядился создать по всей стране резервные пункты хранения воды на случай новых перебоев с электроснабжением.

Также в ходе выступления по национальному телевидению Мадуро призвал граждан страны экономить воду и организовать ее запасы «на уровне коммун». Также глава государства призвал население делать запасы воды во «всех доступных емкостях». В этой связи предприятиям по выпуску цистерн и баков для воды было дано указание увеличить мощности и производить «тысячи баков для воды, чтобы заполнить ими Венесуэлу».

«Я настаиваю, чтобы все венесуэльцы в этой фазе борьбы против империалистических атак на жизненно важные системы занимались экономией воды и организацией ее запасов», - сказал президент.

Глава государства обосновал свои требования новыми возможными атаками, которые могут произойти. Мадуро также сообщил, что объекты электроснабжения, от которых зависит подача воды, ежедневно подвергаются нападениям.