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DataLife Engine: достоинства и недостатки платформы

Москва, 06.04.2019
Среди наиболее распространенных движков для порталов особое место занимает DataLife Engine. Он разработан российскими специалистами для удобного управления блогами, информационными онлайн-ресурсами, новостными порталами.
#PressRelease

У этой CMS есть множество достоинств, подробнее о которых вы можете прочесть на странице, однако она не лишена и недостатков.

В число основных преимуществ DataLife Engine входят следующие особенности:

  • простота и высокая скорость добавления мультимедиа-содержания на онлайн-ресурс;
  • большое количество настроек для оформления публикаций;
  • простота управления рекламой;
  • высокая производительность при небольшой нагрузке на сервер;
  • удобная система отправления извещений;
  • большое количество настроек пользователей и групп;
  • эффективная система безопасности.

Хотя разработчики DataLife Engine ориентировались, прежде всего, на русскоязычных пользователей, этот скрипт поддерживает несколько языков.

Что касается недостатков движка DLE, то они имеются у всех CMS. Еще в 2015 году пользователи высказывали жалобы по поводу возможности взлома системы и получения доступа к системе администрирования. В дальнейшем данный изъян был устранен, и в настоящее время скрипт имеет репутацию одного из наиболее безопасных среди всех представленных на рынке. Кроме того, раньше для построения проекта и управления им с использованием DataLife Engine нужно было владеть знаниями в сфере HTML, CSS и PHP. В настоящее время такая необходимость возникает лишь при создании абсолютно нового шаблона вебсайта, отличающегося от стандартных. Причем это в основном относится к знаниям CSS. Версия 13.2 позволяет осуществлять управление вебсайтом без особых затруднений даже сравнительно неопытному пользователю. И все же у скрипта есть ряд недостатков, в том числе:

  • трудности с настройкой дизайна онлайн-ресурса на уровне html;
  • риск утраты конфигураций после установки новой версии;
  • риск утраты конфигураций после изменений в верстке.

Последние два изъяна редко проявлялись в предыдущих изданиях DataLife Engine. По этой причине пользователи надеются на то, что с выходом новых версий CMS риск таких ошибок будет сведен к нулю. Однако основные надежды они возлагали на то, что в DLE 13.2 основное внимание будет сосредоточено на решение проблемы с настройкой микроразметки. Если бы этой проблемы не было, то популярность платформы была бы еще выше, чем в настоящее время. И все же большинство отзывов пользователей на специализированных интернет-форумах – позитивные.

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