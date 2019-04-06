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Курс доллара всех удивит

Москва, 06.04.2019
  • Курс доллара всех удивит

DPA/TASS

Курс доллара приблизился на этой неделе к максимуму с июня 2017 года. По мнению аналитического издания Market Watch на этот раз курс доллара может преодолеть этот уровень.

Индекс доллара завершил торги пятницы ростом до 97.36 пункта. Однако курс доллара в очередной раз столкнулся с жестким сопротивлением в районе 97.50-97.70 пункта - не сумев пробить этот уровень три раза за последние шесть месяцев.

Тем не менее, доллар может всех удивить в ближайшее время вырасти до двухгодичных максимумов, считают аналитики.

«Один из главных вопросов, связанных с рассуждениями о глобальном росте, заключается в том, действительно ли хорошие данные по США хороши для доллара. Основное внимание уделяется тому, является ли доллар проциклическим или антициклическим активом», - отмечает глава североамериканской стратегии FX Strategy в TD Securities Марк Маккормик. По его оценке, если ситуация в экономике США будет улучшаться, курс доллара будет падать и наоборот.

Доллар сейчас стал антициклическиим активом, который отрицательно коррелирует с общим состоянием экономики, поясняют эксперты.

Именно поэтому курс доллара может еще подрасти, потому что оснований для оптимизма в отношении экономикии США нет. Таким образом плохие экономические новости будут хорошими новостями для курса доллара.

В таком режиме доллар работает уже третью неделю подряд. Во время трехнедельного ралли американской валюты опасения по поводу замедления роста в США усилились благодаря инверсии кривой доходности.

При этом аналитики Rabobank считают, что хорошие новости, особенно в сфере торговли, могут негативно повлиять на курс доллара.

«В ближайшие недели существует вероятность того, что аппетит к риску снизится, если США и Китаю удастся организовать церемонию подписания, сигнализирующую о компромиссе в их торговой войне. В первую очередь такой сценарий может поднять спрос на рискованные активы и снизить стоимость [доллара] », - отметил старший валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоли.

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