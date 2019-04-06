Эквадор готов выдать Ассанжа

Сайт WikiLeaks сообщил со ссылкой на высокопоставленный иcточник в правительстве Эквадора, что Кито и Лондон договорились о выдаче британцам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который вот уже семь лет скрывается в посольстве этой южно-американской страны в Лондоне. Выдача его британской полиции может произойти в течение ближайших часов.

Джулиан Ассанж, напомним, попросил убежище в посольстве Эквадора в Великобритании в 2012 году. Он спрятался в эквадорской дипмиссии от экстрадиции в Швецию, где его ждали обвинения в изнасиловании. В случае запроса США очень вероятна дальнейшая экстрадиция в Америку. Там Ассанжа обвиняют в разглашении государственной тайны. Американский суд может отправить его за решетку на несколько десятков лет.

Швеция за прошедшие годы обвинение в изнасиловании с Джулиана Ассанжа сняла. Однако прошлогодняя попытка отменить ордер на арест, выписанный британским судьей за то, что он нарушил условия освобождения под залог, провалилась. Это значит, что сразу же после того, как он переступит порог эквадорского посольства, на его запястьях защелкнутся наручники. Если США потребуют его экстрадиции, рассмотрение вопроса в братинском суде может занять несколько месяцев.

«Предательство» Эквадора, по слухам, связано, конечно же, с очередной скандальной публикацией. WikiLeaks недавно сообщил ссылку на сайт, на котором утверждается, что президент Эквадора Ленин Морено в бытность спецпосланником ООН по делам инвалидов в Женеве, был замешан в неблаговидных финансовых махинациях. Кроме этого, а возможно и тоже в связи с этой публикацией, правительство Эквадора также обвиняет Джулиана Ассанжа в неоднократных нарушениях режима содержания в посольстве.