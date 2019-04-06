Мэрский подарок министра

Самый популярный русскоязычный политик Прибалтики Нил Ушаков, распоряжением, принятым в министерстве регионального развития Латвии, снят с поста мэра Риги. Лично для него это решение можно назвать даже подарком: оно увеличивает его рейтинг и повышает шансы избраться в Европарламент. Но для ориентирующейся на местных русских партии «Согласие», чьим «лицом» являлся Ушаков, его отставка будет серьезным испытанием.

Известие о том, что мэра Риги «ушли» появилось в пятницу, в номере официального правительственного вестника. Как оказалось, министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце решил воспользоваться своим законным правом – отправлять в отставку глав местных органов власти. Его предшественники этим самым правом пользовались нечасто, а в отношении главы столицы так и вовсе ни разу. Но Ушаков, что называется, достал. Русский политик, пользующийся большой популярностью по всей стране – это сам по себе фактор для местной элиты раздражающий. Так еще благодаря Ушакову «Согласие» наращивало своё влияние, раз за разом побеждая на выборах. Мысль о том, что «латышские» партии могут когда-нибудь дать слабину и всё-таки допустить этих ужасных русских в правительство, в Латвии не даёт покоя многим.

В клинч противники и сторонники Ушакова вступили после парламентских выборов осени 2018 года, на которых и по окончании которых всё было как всегда за последнее десятилетие: «Согласие» набрало самое большое число голосов, но при этом осталось за бортом правящей коалиции. «Орудием» атаки на Ушакова, стало скандальное дело, связанное с махинациями в муниципальном предприятии Rīgas satiksme («Рижское сообщение»). По нему проходят высокопоставленные чиновники городского руководства, но не сам мэр, которому правоохранительные органы претензий не предъявляют.

Да и, если судить по заявлениям Пуце, особо предъявлять Ушакову нечего. К закупкам в Польше по завышенным ценам автобусов и троллейбусов для нужд города (а это главный пункт обвинений по делу Rīgas satiksme) он, по видимому, не причастен. Есть лишь отчет по итогам проверки Госконтроля Латвии, где одобренное Ушаковым возмещение из городского бюджета расходов муниципального предприятия на бесплатный проезд льготных категорий рижан (пенсионеров, студентов, инвалидов и школьников) трактуется как нецелевая трата госсредств. Более чем небесспорная претензия.

Либо противники Ушакова рассчитывают найти на него что-то еще, либо просто уповают на латвийскую судебную практику. Мэр Риги – пятнадцатый местный руководитель, снятый решением министерства. И только одному из этих пятнадцати удалось удачно оспорить свою недобровольную отставку – мэру Вентспилса, миллионеру Айвару Лембергсу. Правда, спокойной жизни эта победа ему не принесла: сейчас он находится под судом по целому букету статей, в числе которых взяточничество в особо крупных размерах. Обвинение требует для него восемь лет с конфискацией имущества. Лембергс вину не признаёт, клеймит козни врагов и тупость прокуроров, обещает стоять до конца и взывает к поддержке избирателей.

У Ушакова же сейчас иная насущная политическая задача. Ему надлежит определиться, что для него лучше, ограничится остающимся у него мандатом депутата Рижской думы или, как он ранее намеревался, уйти в Европарламент (выборы состоятся в мае). Второй вариант соблазнительнее: после его отставки, которую избиратели, в целом, оценивают как несправедливую, победа Ушакову практически гарантирована. Трибуна Европарламента хороша для того, чтобы напоминать о себе. Только вот сразу же вспоминается история некогда достаточно популярного политика Татьяны Жданок. Для неё уход в Европарламент стал этакой почетной ссылкой, которая в итоге привела к закату ее блока «За права человека в единой Латвии» (или, как его чаще называют, «За ПЧЕЛ»). Ныне блок преобразован в партию «Русский союз Латвии» и не имеет особых политических перспектив, как, впрочем, и сама Жданок. Не произойдет ли та же история с «Согласием»? Лидеров, сопоставимых с Ушаковым по популярности там нет. Зато желающих расколоть эту партию в политических кругах Латвии более чем достаточно.

А пока Ушаков делает выбор, он походя троллит Пуце на митингах. В своем Фейсбуке он напоминает, что министр баллотировался в 2017 году в Рижскую думу и получил всего лишь 5 тысяч голосов. А за Ушакова на тех же выборах проголосовало свыше ста тысяч. «Мэром меня сделали мои избиратели-рижане и уволить могут только они, а не пуце и прочие политические лилипуты!» - пишет Ушаков.