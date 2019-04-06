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Отдых в Карелии: как провести время с пользой

Москва, 06.04.2019
Для хорошего отдыха и получения незабываемых впечатлений совсем не обязательно отправляться в далекую страну, что потребует много времени и больших финансовых расходов на билеты, авиаперелеты, питание и аренду жилья.
#PressRelease

В России имеется немало интересных мест, подходящих для прекрасного отдыха, особенно в майские праздники. Среди таких мест высокой популярностью пользуется Карелия, где имеется множество чистых и глубоких озер, подробнее тут.

Турфирмы предлагают различные маршруты, значительно расширяющие кругозор отдыхающих. А те, кто отправляется на отдых в Карелию самостоятельно, могут покататься на горных лыжах, запечатлеть себя на фотографиях на фоне природных достопримечательностей, побывать возле водопадов. Уникальность Карелии состоит в том, что в ней имеются все условия как для активного, так и для пассивного отдыха.

При отправлении в путешествие по Карелии желательно сначала совершить ознакомительную поездку по историческим местам и городам, например, побывать в городе под названием Железнодорожный. Другой удачный вариант – съездить на Валаам, где расположен великолепный памятник старинной архитектуры – Валаамский монастырь, который с давних пор притягивает к себе туристов со всего света.

Любители активного отдыха могут отправиться в путешествие по карельским рекам. Большая часть таких маршрутов проходит по реке Шуя. Борьба с бурным потоком и преодоление горных порогов обеспечат яркие впечатления и надолго зарядят энергией любого туриста.

Те, кто не особенно интересуется экстремальными развлечениями, могут спокойно посидеть с удочкой возле озера или реки. Хотя в некоторых водоемах рыбы практически не осталось, при желании можно отыскать места с прекрасным клевом. В карельских озерах и реках водятся окунь, хариус, щука и другие виды рыб. Лучше всего заниматься рыбалкой в северной части Карелии.

Особенно увлекательна зимняя рыбалка. Морозы в Карелии достаточно сильные, поэтому лед на водоемах обладает необходимой прочностью. Зимой в Карелии можно сделать прекрасные фотоснимки, запечатлев на них покрытые льдом озера, заснеженные поля, заиндевевшие деревья. Хотя многие отдыхающие предпочитают отправляться на юг, те, кто решил отдать предпочтение спокойной зимней красоте Карелии, никогда об этом не жалеют.

Карелия является одним из наиболее популярных регионов среди кладоискателей. Однако надо учитывать, что для поиска кладов требуется специальное оборудование.

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