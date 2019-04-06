Подшипниковые узлы: виды и особенности использования

Они присутствуют почти в любых конструкциях с движущимися элементами, включая опоры конвейеров, всевозможные передаточные валы, оборудование для обработки металлов. Подшипниковые узлы каталог позволит выбрать вам наиболее подходящие.

Конструкция подшипниковых узлов достаточно проста. Эти элементы включают в себя высокопрочный корпус (обычно сделанный из чугуна) и встроенный подшипник. Но для обеспечения максимальной эффективности функционирования данных приспособлений требуется использование следующих дополнительных систем:

Автоматической смазки.

Уплотняющей, которая обеспечивает безопасность функционирования подшипника.

Вал фиксируется относительно станины или корпуса в двух направлениях – радиальном и осевом. Но поскольку между условиями работы и параметрами конструкций зачастую имеются значительные различия, используются три главных разновидности опор, в том числе:

Фиксирующие и свободные.

Регулируемые.

"Плавающие".

Фиксирующий подшипник, закрепленный с одной стороны вала, обеспечивает ему не просто радиальную опору, но и высоконадежную двустороннюю осевую посадку. Поэтому подшипник жестко фиксируется как на валу, так и в корпусе станины. Чаще всего при этом применяются всевозможные разновидности радиальных подшипников, что обусловлено их высокой стойкостью к комбинированным нагрузкам.

Различные модели радиальных подшипников подбираются в соответствии с особенностями рабочих условий, что позволяет зафиксировать вал с максимальной надежностью. Причем при монтаже второго радиального подшипника требуется сохранение зазора, чтобы его посадка на вал была свободной, то есть осевая опора при его установке обеспечивается в двух направлениях.

Находящийся на одной стороне вала нефиксирующий подшипник создает исключительно радиальную опору. Кроме того, такие приспособления должны предусматривать возможность осевого смещения, это предотвращает вероятность возникновения двустороннего напряжения между подшипниками при значительном нагревании вала.

Поэтому для нефиксирующего соединительного элемента лучше всего использовать тороидальные роликоподшипники. Помимо того, допустимо применение в данных целях игольчатых подшипников.