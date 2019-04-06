Получение визы в Польшу

Любой обладатель такой визы может въезжать на территорию всех остальных государств, подписавших соглашение о присоединении к Шенгенской зоне.

Оформление разрешения на въезд в Польшу значительно упрощается в том случае, если податель заявления уже получал такие визы больше двух раз на протяжении трех последних лет. В остальных ситуациях для получения необходимо предоставить больше документов и потратить больше времени. При наличии планов побывать в нескольких европейских государствах виза в Польшу требуется лишь в двух случаях: если Польша будет первой страной Шенгенской зоны, куда отправляется иностранец, или если он будет оставаться в этом государстве большую часть времени в ходе своей поездки.

Как правило, решение о выдаче визы принимается в пятидневный срок с момента подачи документов. При необходимости получения срочной визы в Польшу заявление рассматривается в трехдневный срок. В большинстве случаев максимальная продолжительность действия визы ограничивается тремя месяцами.

По числу визитов за определенный период визы делятся на однократные и многократные. Первая разновидность предназначена для тех иностранцев, которые отправляются в деловую или туристическую поездку, а также для тех, кто собирается посетить родственников за границей. Многократная виза дает возможность приезжать в Польшу несколько раз на протяжении полугода.

По сроку нахождения на территории государства выделяют краткосрочные визы и визы длительного посещения. Первая оформляется, к примеру, для туристов, вторая – для обучения за границей. Для оформления долгосрочной визы нужно предоставить более обширный список документов.

По цели поездки визы делятся на транзитные, туристические и по приглашению. Транзитная виза требуется в тех случаях, когда иностранец направляется в третьи государства через польскую территорию. Исключение делается для иностранцев, которые остаются в Польше менее двадцати четырех часов, не покидая в течение этого времени транзитной зоны. Если главная цель путешествия состоит в совершении экскурсий и осмотре достопримечательностей, то иностранцу выдается туристическая виза. Чтобы получить визу по приглашению для посещения родственников или друзей, в комплект документов нужно включить их приглашение с указанием срока визита.